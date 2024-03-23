حدث فى 13 رمضان.. عمر بن الخطاب يصل إلى فلسطين ويفتح بيت المقدس

كتب ـ لؤى على

نتناول طوال شهر رمضان المبارك أبرز الأحداث التاريخية والإسلامية التى وقعت فى كل يوم من أيامه.

1- وصول عمر بن الخطاب إلى فلسطين وفتح بيت المقدس.



وصل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى فلسطين بعد معارك ضارية لجنود الإسلام لفتح ديار الشام، في 13 رمضان 15هـ الموافق 18أكتوبر 636م، وتسلم مفاتيح مدينة القدس وكتب لأهلها يؤمن أرواحهم وأموالهم.



2- مبايعة عبد الرحمن بن هشام بالخلافة فى قرطبة



بويع عبد الرحمن بن هشام بالخلافة في قرطبة، وهو أموي تلقب بالمستظهر بالله، في الثالث عشر من شهر رمضان عام 414هـ الموافق 28 نوفمبر 1023م، وكانت خلافته لمدة شهر واحد وسبعة عشر يومًا.



3- وفاة الحجاج بن يوسف الثقفى



توفى الحجاج بن يوسف الثقفي، وهو الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف، وهو قسي بن منبه بن بكر بن هوزان، أبو محمد الثقفي فى الثالث عشر من شهر رمضان عام 95 هـ الموافق 714 م.



وهو والي الكوفة في العراق أيام الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان ساعد الحجاج الأمويين كثيراً في تثبيت أركان حكمهم وأهم ما فعله هو القضاء على دولة عبد الله بن الزبيرالتي أعلنها عام 63 للهجرة بعد رفضه مبايعة يزيد وقد بايعه أهل الحجاز على ذلك.