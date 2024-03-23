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حبس تشكيل عصابى بتهمة سرقة المواطنين بدراجة نارية فى النزهة

السبت، 23 مارس 2024 10:44 ص
حبس تشكيل عصابى بتهمة سرقة المواطنين بدراجة نارية فى النزهة كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة النزهة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة متعلقات المواطنين باستخدام دراجة نارية، واعترف المتهمان بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف، وبيع المسروقات لعملائهما.

ونجحت جهود الشرطة  في ضبط عاطلان "لهما معلومات جنائية" لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية بدائرة قسم شرطة النزهة ، وإعترفا بارتكابهما 2 واقعة سرقة، وتم بارشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيىء النية" شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة، سلاح أبيض .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 







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