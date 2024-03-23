حاكم مقاطعة موسكو: عدد ضحايا الهجوم الإرهابي على "كروكوس" سيرتفع

وكالات

قال حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف، إن عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز "كروكوس سيتي هول" في مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو، سيزداد بشكل كبير.



ووفق "روسيا اليوم"، أضاف في حديث للصحفيين في مركز مساعدة أقارب القتلى والجرحى خلال الهجوم: "يجب أن أقول على الفور إن عدد الضحايا سيرتفع بشكل كبير، اليوم في الساعة 06:30 صباحا دخل رجال الإنقاذ إلى القاعة التي وقعت فيها أفظع الأحداث، لقد عدت الآن من هناك لتوي. ونحن نرى أن الوضع هناك صعب للغاية. وعند إزالة الأنقاض سنرى عدد آخر من القتلى والجرحى".

العالم يدين الهجوم على موسكو



وقدمت دول عدة التعزية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مثل مصر ودول الخليج العربي، وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، وبيلاروسيا وتركيا وكذلك العديد من المنظمات الدولية، ووصف البيت الأبيض الهجوم بـ"المروع".

وأدانت اليابان، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو وأدى لسقوط عدد كبير من الضحايا .

وبعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، برقية تعزية إلى بوتين، أدانا فيها الهجوم الإرهابي .

من جانبه، أدان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الهجوم على قاعة مدينة كروكوس، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا.

وكتب ميشيل عبر موقع تواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا، "أدين الهجوم الإرهابي المروع في موسكو، فقدان أرواح بريئة في أي مكان هو مأساة إنسانية وتعازينا للضحايا وعائلاتهم".

بدوره، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، عن تضامنه مع روسيا حكومة وشعبا في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من موسكو.

وكتب موسى عبر موقع "إكس"، "لقد صدمت عندما علمت بالهجوم الإرهابي المروع في موسكو، والذي أودى بحياة العديد من الضحايا، تعازينا العميقة للعائلات المكلومة وتضامنا مع شعب وحكومة الاتحاد الروسي في أعقاب هذا الهجوم الشنيع الذي ندينه بأشد العبارات".

وأدان الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هيلجا شميد، الهجوم الإرهابي على قاعة بمدينة كروكوس ، وكتبت عبر "إكس"، "أخبار مروعة من قاعة مدينة كروكوس في موسكو، قلوبنا مع ضحايا الهجوم وعائلاتهم، مثل هذه الأعمال الإرهابية مقيتة ويجب إدانتها بأشد العبارات الممكنة".

ومساء أمس الجمعة، اقتحمت مجموعة من الإرهابيين مركز "كروكس سيتي هول" في مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو، وأخذت تطلق النار بشكل عشوائي على المواطنين هناك.