جولات لرؤساء المراكز والمدن وأجهزة التموين على محطات الوقود بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

بناء على توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واصل رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن جولاتهم الميدانية لمتابعة إنتظام عمل محطات الوقود ومواقف السيرفيس حيث تسود بشكل عام حالة الاستقرار والهدوء داخل جميع المحطات والمواقف ، مع التأكيد على السائقين من أصحاب السيارات بضرورة الإلتزام بالتعريفة المقررة ، ورصد أى مخالفات للتعامل الفورى معها وذلك وفقاً لقرارات لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشأن تصحيح أسعار هذه المنتجات وتطبيقها منذ أمس.

وشدد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، على سرعة التفاعل مع أى شكاوى للركاب من المواطنين بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور أسوان لمنع أى تجاوزات من بعض السائقين، على أن يتم بالتوازى وضع التعريفة الجديدة على زجاج كل سيارة، والإطمئنان من المواطنين أنفسهم على إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة.

وكلف "عطية"، مديرية التموين بمواصلة تنظيم حملات التفتيش على 83 محطة وقود لمتابعة توافر المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة بها ، والتى تم توضيحها عبر اللوحات الإلكترونية بكل محطة ، فضلاً عن وضع لافتات إرشادية موضحاً بها التعريفة الجديدة بكل موقف حتى يتسنى الإلتزام بها على الوجه الأكمل.



جانب من الجولات والحملات (1)



جانب من الجولات والحملات (4)