جوتيريش: هناك معوقات إسرائيلية أمام توصيل المساعدات إلى قطاع غزة

كتب محمد عبد العظيم

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أنه من الواضح أن هناك معوقات أمام توفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة أولها هو الحرب نفسها واستمرار التفجيرات والقتل وهذا يشكل خطرا كبيرا إضافة خرق القانون مما يعني شهدنا عدة أحداث لم نستطع من خلالها توفير المساعدات الإنسانية ورأينا مشاهد قتل المدنيين خلال الحصول على المساعدات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من مطار العريش: "وقف إطلاق النار يدعم توزيع المساعدات وهناك معوقات أمام دخول المساعدات تتعلق بعدم السماح لقوافل المساعدات بالمرور وأوضاع الطرق"، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والسماح لدخول المساعدات.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: "مستعدون للتعاون مع المؤسسات في دعم أطفال غزة الذين تضرروا جراء هذه الحرب وكذلك التعاون مع المجتمع الدولي في هذا الشأن".