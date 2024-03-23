جوتيريش: أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ستؤدى إلى كارثة إنسانية

كتب محمد عبد العظيم

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إن هناك إجماع واضح من كافة المؤسسات والدول بداية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وغيرها على رفض أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، بالطريقة التي رأيناها سيؤدي إلى كارثة إنسانية

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من مطار العريش: "الأهم حاليا وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن وإعطاء الأمل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعلينا الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتجنب سيناريو الدخول إلى رفح الفلسطينية وكذلك المجتمع الدولي عليه دورا في هذا الشأن.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: "نحن ضد التهجير القسري ولا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة الآن واشك في توفير مكان آمن لأهالي رفح الفلسطينية غزة كلها ليست آمنة الآن".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة ستعمل على حشد المجتمع الدولي من أجل دعم أطفال قطاع غزة، لافتا إلى أنه يجب العمل على منع تفاقم الأزمة فى رفح الفلسطينية ونجدد التأكيد على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.