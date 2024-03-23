جهاز مدينة العاشر من رمضان يستقبل طلاب مدرسة خاصة لتفقد محطات مياه الشرب

كتب أحمد حسن

استقبل مسئولو جهاز مدينة تنمية العاشر من رمضان، مجموعة من طلاب مدرسة خاصة، لتفقد محطات مياه الشرب، وذلك فى إطار تعريف طلاب المدارس المختلفة بالمشروعات المنفذة، ضمن خطة الدولة التنموية.

وشملت الزيارة، تفقد محطة تنقية مياه الشرب رقم 1، ومحطة تنقية مياه الشرب رقم 2 otv بالمدينة، حيث استمع الطلاب إلى شرح عن المراحل التي تمر بها عملية تنقية مياه الشرب بالمحطات، وأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها.

وخلال الزيارة، شاهد الطلاب، عملية دخول المياه وتنقيتها ومراحل المروقات، وأحواض الفلتر الرملي، وكيفية إضافة الشبة والكلور بنسب معينة في مرحلة التنقية، حتى تصل المياه النهائية للمستهلكين.

وأعرب المهندس على سليم، مدير عام محطات المياه، عن سعادته بهذه الزيارة للطلاب، مؤكداً تقديم الدعم الكامل للزيارات الميدانية للطلاب.

كما توجه مسئولو المدرسة بالشكر لمسئولي الجهاز على المساهمة في نجاح تنظيم الزيارة، وللطلاب على الالتزام بالتعليمات والظهور بالمظهر الحضارى المشرف.