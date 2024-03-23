جنايات الفيوم تقرر حبس عامل سرق حمارين وسلخهما للاستفادة من جلودهما

الفيوم - رباب الجالى

أصدرت محكمة جنايات الفيوم، اليوم السبت برئاسة المستشار حسن دياب، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد، وإسلام خليل وسكرتارية تحقيق ثروت حكيم، بحبس عامل، 6 أشهر لقيامه بسرقة حمارين ليلا، وقتلهما وسلخ جلودها للاستفادة من ثمنها.

ترجع وقائع القضية إلى شهر عندما تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ من شخص يدعي صالح جمعة فرج، يتهم المتهم، بخطف وسرقة حمارين يمتلكهما، وقتلهما ذبحا بسلاح أبيض، وسلخ جلودهما عن جسدهما للاستفادة من بيع جلودهما.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طامية برئاسة الرائد أحمد الصوفي رئيس مباحث المركز، وتبين من خلال المعاينة الأولية، قيام المتهم بقتل وذبح حمارين، فى شهر نوفمبر من 2023 وسلخ جلودهما من جسدهما.

وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم، كما جرى نقل الحمارين، تحت إشراف الطب البيطري الى المدفن الصحى بقرية قصر رشوان، وقرر المستشار إبراهيم حلمى المحامى العام الأول بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الفيوم.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "عبد العظيم.ف.ع"، 35 سنة، عامل عادي، ومقيم ببندر مركز طامية بمحافظة الفيوم، بأنه يومي 8 و 9 نوفمبر لعام 2023 ، قتل عمدا بدون مقتضى حيوانات، حمارين من الدواب الركوب والجر والحمل، ذلك ليلا مستخدما سلاح أبيض، مستغلا ظلام الليل، ومغادرة صاحبهما، للاستغلال بثمن جلودها.