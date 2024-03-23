توك توك الخير.. شاب يطلق مبادرة لتوصيل غير القادرين مجانا فى إمبابة

كتبت - مرام محمد

"توك توك الخير".. مبادرة خيرية أطلقها محمد حمدي في حي إمبابة بمحافظة الجيزة، منذ 5 سنوات؛ لتوصيل المرضى وغير القادرين من أهل منطقته مجانًا، ابتغاءً مرضاة الله.

وقال "محمد" صاحب الـ37 عامًا إنه أطلق المبادرة منذ خمس سنوات، وتحديدًا في العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم؛ لمساندة الركاب المرضى وغير القادرين وتخفيف العبء عنهم، مشيرًا إلى أنه كتب على التوك توك حينها "الركوب مجان لغير القادرين يوميًا من الساعة 5 إلى الساعة 7 مساءً".

وأضاف أن بالرغم من ضعف الإمكانات وعمله حينها على توك توك صديقه، لم يشعر بضيق أو عبء وواصل فعل الخير، مؤكدًا: "الحمدلله ربنا أكرمني، كان كل أملي حد يدعيلي في ساعتين المغرب دول في ضهر غيب".

وتابع أن المبادرة شهدت منذ إطلاقها رواجًا كبيرًا في حي إمبابة، وإشادة من كل الناس، مؤكدًا: "ربنا كرمني بعد سنتين واشتريت توك توك بالتقسيط ومن وقتها وبوصل أي حد مريض أو غير قادر طول اليوم بالمجان".