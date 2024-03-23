توصيات مهمة من الزراعة لمزارعى نخيل البلح

‫ أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر مارس.

وتمثلت التوصيات التي أعد مادتها العلمية المعمل المركزي للنخيل عن محصول نخيل البلح في الآتي:

1-البدء بإجراء عملية التلقيح للنخيل في نهاية الشهر خاصة للأصناف المبكرة مع ضرورة خلط حبوب اللقاح مع مبيد السفن 10% لمكافحة الإصابة بالحميرة.

2-التلقيح اليدوي (6-24 شمروخ ذكري في كل طلع أنثوي طبقا للصنف .

3-زراعة الفسائل للموسم الربيعي في البساتين حديثة الإنشاء بعد تهيئة الحفر المناسبة لها مع ضرورة رى الفسائل بعد الزراعة مباشرة، أما مسافات الزراعة البينية التي تزرع تحتها أشجار الحمضيات فهي 10×10م .

4-البدء بزراعة فسائل بديلة عن الفسائل الفاشلة التي زرعت في الموسم الخريفي السابق وغيرها .

5- لف الفسائل المزروعة حديثاً بالليف والسعف أو أكياس الجوت المسامية لحمايتها من الرياح الحارة والسموم وانخفاض درجات الحرارة في الشتاء.

6- التسميد بسماد مركب 28:14:14 بمعدل 1.5 ك للنخلة.

7- الري بالتنقيط 4 نقاط*8 لتر ساعة شهر مارس 64 .

8- الري القفاعي 2 نقاط* 25 لتر ساعة شهر مارس 100