تموين القليوبية: توزيع 63 طن سكر بسعر 27 جنيها للكيلو بقرى المحافظة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، توزيع كميات من سكر المبادرة علي المواطنين، بسعر27 جنيه للكيلو، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن المواطنين وتنفيذا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء في تخفيض الأسعار، وتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه تم توزيع كمية قدرها 5 أطنان بالخانكة، وكمية قدرها 3 أطنان بشبين القناطر، وكمية قدرها 2 طن و500 كيلو بقليوب، كما تم توزيع كمية قدرها 8 أطنان و500 كيلو بقها، وكمية قدرها 4 أطنان بحي شرق شبرا، وكذلك توزيع 35 طن بالقناطر الخيرية، وأيضا توزيع 5 أطنان بحي غرب شبرا الخيمة.

وتابعت المديرية، أنه بذلك يكون إجمالي الكميات الموزعة يوم 22 / 3 / 2024، بمحافظة القليوبية 63 طن سكر المبادرة تحت إشراف رقابة التموين ومباحث التموين ومجالس المدن.