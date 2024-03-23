تفاصيل التحقيق مع متهم بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه من المواطنين

كتب: أمنية الموجى

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الحديد.

وتبين قيام شخص بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال علي المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الحديد، نظير أرباح شهرية لكل منهم، وتلقي مبالغ مالية منهم بلغ اجماليها قرابة 3 مليون جنيه، بقصد توظيفها لهم مقابل حصوله على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سدادالأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وذكرت المعلومات ممارسة المتهم نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الحديد المسلح والحصول من الشاكين على مبالغ مالية تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 3% من قيمة رأس المال، إلا أنهم توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانــون.

وألقي القبض علي المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم، بغرض استثمارها في مجال التجارة وتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الحديد، نظير أرباح شهرية لكل منهم، إلا أنه لم يلتزم فى السداد، وبسؤاله أقر بمضمون ما تقدم، وأضاف بخسارته للمبالغ المالية الخاصة بالمبلغين في أعمال التجارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للجهات المختصة للتحقيق.