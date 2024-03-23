تعقد حضوريا.. انطلاق امتحانات الميد تيرم بكلية الحاسبات جامعة حلوان اليوم

كتب ـ محمد صبحى

تنطلق اليوم السبت ، امتحانان منتصف الفصل الدراسى الثانى " الميد تيرم" بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان، على أن تستمر الكلية فى تنظيم الامتحانات حتى يوم 28 مارس وذلك وفقا للخريطة الزمنية للعام الجامعى.

وكانت الدكتورة منال عبد الفتاح قالت فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أنه تم إعلان الجداول للطلاب وأماكن أداء الاختبارات، مؤكدة أن الامتحانات ستعقد حضوريا بالكلية ولا يوجد أمتحانات عن بعد أو اختبارات سيتم تنظيمها أونلاين.

وعن طبيعة ونظام الامتحات، أكدت وكيل كلية الحاسبات والذكاء والاصطناعى أنه تم تفويض أساتذة المواد لوضع نظام الامتحان حسب طبيعة كل مقرر دراسى ووفقا لما يراه أستاذ المادة، مشددة على أنه تم إصدار توجيهات بشأن الانتظام فى تصحيح المواد بمجرد انتهاء المادة.

ولفتت الدكتورة منال عبد الفتاح، إلى أن إدارة الكلية وافقت على تنظيم حفل إفطار رمضان بالتزامن مع آخر أيام امتحانات الميد تيرم التى توافق 23 مارس الجارى، وتم إعلان الطلاب للتواصل مع رعاية الشباب للوقوف على تفاصيل الاشتراك.