تعرف على المشروعات الجارية ضمن برنامج التنمية الحضرية والريفية في سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

برنامج التنمية الحضرية والريفية بمحافظة سوهاج يستهدف خلق بيئة عمرانية جيدة وملائمة للمجتمعات المحلية الحضرية والريفية ويتضمن برنامجين فرعيين هما؛ برنامج التنمية الحضرية والذى يختص بإعداد برنامج التنمية العمرانية والتطوير الحضري للمحافظة بمراكزها في إطار الخطة الاستراتيجية للمحافظة ومخططات التنمية العمرانية المعتمدة للمحافظة والمدن ، و برنامج التنمية الريفية والذى يختص بإعداد برنامج التنمية العمرانية للمحافظة بمراكزها في إطار الخطة الاستراتيجية للمحافظة ومخططات التجمعات العمرانية الريفية المعتمدة.

وقد بلغت استثمارات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر منذ عام 2018 وحتي مطلع العام الجارى يتجاوز 22 مليار جنيه ومن ضمنها 1.8 مليار جنيه لبرنامج التنمية الحضرية والريفية.

اليوم السابع يقدم اهم المشروعات التي تضمنها البرنامج بمحافظة سوهاج تعرف عليها من خلال المعلومات التالية: -

مشروعات تم تنفيذها : -

1 - تطوير المنطقة الأثرية بمقابر الحواويش بأخميم.

2 - تطوير المنطقة الأثرية بمعبد أتريبس.

3 - تحسين وتطوير المنطقة المحيطة بمتحف سوهاج ومرسى ناصر السياحى.

4 - إقامة وتطوير حديقة رمسيس الثانى بأخميم.

5 - تطوير مكتبة رفاعة الطهطاوي بسوهاج.

6 - تطوير كورنيش سوهاج الغربي.

7 - تدبيش ورصف ممشى كورنيش النيل بالمراغة.

8 - تطوير ميداني العارف والشبان المسلمين بسوهاج .

9 - البرنامج يهدف إلى الإرتقاء بالخدمات المحلية وتحسين جودة حياة المواطنين



المشروعات التي تم تنفيذها بمحافظة سوهاج (1)



المشروعات التي تم تنفيذها بمحافظة سوهاج (2)



المشروعات التي تم تنفيذها بمحافظة سوهاج (3)



المشروعات التي تم تنفيذها بمحافظة سوهاج (4)



المشروعات التي تم تنفيذها بمحافظة سوهاج (5)



المشروعات التي تم تنفيذها بمحافظة سوهاج (6)



المشروعات التي تم تنفيذها بمحافظة سوهاج (7)



