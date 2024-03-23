تأجيل التصويت على مشروع قرار بشأن غزة إلى الاثنين فى مجلس الأمن

وكالات

أفادت بعثة فلسطين في الأمم المتحدة بأن من المقرر أن يصوت مجلس الأمن، الاثنين، على مشروع قرار جديد لوقف إطلاق النار في غزة، قدمه الأعضاء غير الدائمين في المجلس.

وذكرت البعثة الفلسطينية بحسابها على منصة إكس: "تأكد الأمر.. سيتم التصويت على مشروع القرار (الجديد) صباح يوم الاثنين المقبل".

وكان المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور قال إن مشروع القرار يدعو في جوهره إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، "وهو ما نؤيده لأننا نريد إنقاذ أرواح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأضاف الدبلوماسي الفلسطيني أن مشروع القرار يحظى بدعم المجموعة العربية.