اليوم السابع
Ads
السبت، 23 مارس 2024 02:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

تأجيل التصويت على مشروع قرار بشأن غزة إلى الاثنين فى مجلس الأمن

السبت، 23 مارس 2024 02:03 م
تأجيل التصويت على مشروع قرار بشأن غزة إلى الاثنين فى مجلس الأمن مجلس الأمن
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت بعثة فلسطين في الأمم المتحدة بأن من المقرر أن يصوت مجلس الأمن، الاثنين، على مشروع قرار جديد لوقف إطلاق النار في غزة، قدمه الأعضاء غير الدائمين في المجلس.

وذكرت البعثة الفلسطينية بحسابها على منصة إكس: "تأكد الأمر.. سيتم التصويت على مشروع القرار (الجديد) صباح يوم الاثنين المقبل".

وكان المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور قال إن مشروع القرار يدعو في جوهره إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، "وهو ما نؤيده لأننا نريد إنقاذ أرواح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأضاف الدبلوماسي الفلسطيني أن مشروع القرار يحظى بدعم المجموعة العربية.







مجلس الأمن

غزة

الفيتو

اسرائيل

الحرب على غزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة