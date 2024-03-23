اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بيرو تعلن استعادة 4600 قطعة أثرية من الولايات المتحدة وأوروبا

السبت، 23 مارس 2024 05:11 م
بيرو تعلن استعادة 4600 قطعة أثرية من الولايات المتحدة وأوروبا قطع أثرية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية فى بيرو استعادة 4600 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية من بينها ألمانيا وإيطاليا وسويسرا.

وذكرت الوزارة أنها عملت مع وزارة الثقافة بالتعاون مع السلطات المحلية وسفارات بيرو حول العالم لاستعادة القطع الأثرية، وتشمل القطع تحف ومنسوجات وملابس تعود لعدة حضارات مختلفة فى تاريخ بيرو، وذلك حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم السبت.


وأوضح البيان أن أكثر من 4500 قطعة مستردة جاءت من مجموعة مملوكة لعالم الآثار والأنثروبولوجيا الأمريكى الراحل جون رو، فيما أعيدت 33 قطعة من إيطاليا، وقطعة بارزة من البرتغال وأعيدت قطع أثرية أخرى طوعا من ألمانيا وهولندا، كما أعادت السلطات السويسرية أربع قطع.


وقال وزير خارجية بيرو، خافيير جونزاليس أولايشا، فى حفل بمناسبة استعادة القطع إن بلاده تمكنت من استعادة أكثر من سبع آلاف قطعة من تارثها الثقافى منذ عام 2019 ما أسهم فى ترسيخها كمعيار دولى فى مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
 







قطع أثرية

بيرو

الولايات المتحدة

ألمانيا

سويسرا




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