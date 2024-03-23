اليوم السابع
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انخفاض أسعار السلع الغذائية.. جولة داخل معرض أهلا رمضان في منوف بالمنوفية

السبت، 23 مارس 2024 02:08 م
انخفاض أسعار السلع الغذائية.. جولة داخل معرض أهلا رمضان في منوف بالمنوفية معرض أهلا رمضان بمدينة منوف
المنوفية - محمد فتحى

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من معرض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية والأساسية واللحوم الكائن أمام حديقة تحيا مصر بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، وسط إقبال المواطنين، بتوفير كافة السلع بتخفيضات تصل إلى أكثر من 35%.

وأكد المحاسب أشرف دياب مدير إدارة التموين بمنوف بمحافظة المنوفية، أن مدينة منوف بها 3 معارض أهلا رمضان، بالإضافة إلى قرية بها من قرى مركز منوف به منفذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتضم المعارض كافة السلع الغذائية، ومنها السكر بسعر 27 جنيها، الأرز 28 جنيها، المكرونة 25 جنيها، وغيرها من السلع الغذائية بتخفيضات كبيرة.

ويضم معرض أهلا رمضان الكائن أمام حديقة تحيا مصر بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، الأرز، مكرونة، زيت، عدس، فول، سمن، فراخ مجمدة، لحوم، دقيق، ألبان، خضروات، منظفات، معلبات وغيرها من المنتجات الضرورية الهامة بأسعار تصل إلى تخفيضات 35% على معظم المنتجات، ويشهد المعرض إقبالا كبير من قبل المواطنين على شراء السلع الغذائية.

يأتى هذا فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير كافة السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع ورفع العبء عن كاهلهم.







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