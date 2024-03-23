اليوم العالمى للسل.. اعرف التغذية المناسبة للمريض

كتبت فاطمة خليل

يحتفل العالم فى 24 مارس من كل عام باليوم العالمي لمرض السل، للتوعية بهذا المرض، والسل هو عدوى بكتيرية معدية تؤثر في المقام الأول على الرئتين ولكن يمكن أن تؤثر أيضًا على أجزاء أخرى من الجسم، ووفقًا للأطباء، يمكن علاج مرض السل بالمضادات الحيوية، ولكن قد يكون من الصعب علاجه إذا ترك دون علاج، يمكن للأشخاص المصابين بالسل المساعدة في تحسين حالتهم عن طريق إضافة أطعمة معينة إلى نظامهم الغذائي وتجنب القليل منها، وهو ما نتعرف عليه في السطور التالية، بحسب موقع "تايمز ناو".

السل هو مرض معد يصيب الرئتين ويسببه نوع من البكتيريا وتنتشر الحالة التي تهدد الحياة عندما يسعل الأشخاص المصابون، أو يعطسون، أو يبصقون.



وبحسب الأطباء إن مرض السل يمكن الوقاية منه وعلاجه من خلال التشخيص والعلاج الصحيحين.

ووفقًا لدراسة جديدة، فإن التغذية الجيدة والنظام الغذائي يمكن أن يساعدا في التغلب على المرض ومن خلال دراسة ما مجموعه 2800 مريض بالسل، وجد الباحثون أن تحسين التغذية يقلل من الإصابة بهذا المرض بنسبة 40%.

وقالت الدراسة أيضًا إن زيادة الوزن في وقت مبكر لدى مرضى السل الذين يعانون من نقص الوزن يقلل من خطر الوفاة بنسبة 60 % تقريبًا.

ووجدت الدراسة أن خطر الوفاة الفورية انخفض بنسبة 13% عند زيادة الوزن بنسبة 1%، كما انخفض بنسبة 61% عند زيادة الوزن بنسبة 5%.

ماذا يجب أن يأكل مرضى السل؟

وفقا للأطباء، يجب على المصابين بالسل زيادة استهلاكهم للأطعمة الغنية بفيتامين ب مثل الخضراوات الداكنة مثل الكرنب والسبانخ والحبوب الكاملة، وما إلى ذلك.

كما أن الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية مثل الموز والرابا والفول السوداني والدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون والفواكه الموسمية مفيدة للغاية لمرضى السل.

ويقول الأطباء إن مضادات الأكسدة تدمر جزيئات الأكسجين الضارة التي تسمى الجذور الحرة وتحمي الجسم من خلال تعزيز قيمته الغذائية.

يجب إضافة الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض والأسماك والجوار والباجرا وفول الصويا والتوفو إلى النظام الغذائي. الأطعمة الغنية بالزنك والسيلينيوم مثل المكسرات والبذور بما في ذلك الفطر مفيدة لمرضى السل.



وفقا للخبراء، فإن الأطعمة الفائقة مثل الكركم والثوم والزنجبيل والشاي الأخضر لها خصائص تعزز المناعة وتساعد في السيطرة على مرض السل. الكركم مليء بالكركمين، الذي له تأثيرات مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات. يتمتع الثوم والزنجبيل بخصائص تعزز المناعة وتساعد في مكافحة الالتهابات.

بعض الأطعمة التي يجب تجنبها في مرض السل تشمل:

يجب تجنب الأطعمة المصنعة مثل الأطعمة المعلبة والوجبات الخفيفة المعبأة والحبوب السكرية لأنها غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير الصحية والسكريات والمواد المضافة الصناعية.

قلل من تناول اللحوم الغنية بالدهون مثل اللحوم الحمراء والنقانق ولحم الخنزير المقدد، لأن هذه الأطعمة قد تكون صعبة الهضم ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض السل.

الأطعمة المقلية مليئة بالدهون غير الصحية ويمكن أن تزيد من الالتهابات في الجسم، مما يجعل من الصعب مكافحة عدوى السل.

يجب أن تكون الأطعمة المصنوعة من الحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض والمعكرونة والأرز محدودة لأنها منخفضة الألياف ويمكن أن تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم.

يجب تجنب المشروبات مثل الصودا والمشروبات الرياضية ومشروبات الطاقة لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر ويمكن أن تضعف جهاز المناعة.

علامات وأعراض مرض السل

أولئك الذين يعانون من مرض السل غير النشط لا تظهر عليهم الأعراض. ومع ذلك، قد يكون لديهم اختبار رد فعل جلدي إيجابي أو اختبار دم. يمكن للأشخاص المصابين بالسل النشط أن يظهروا العلامات التالية:

سعال

ألم صدر

سعال الدم

التعب أو الضعف

فقدان الشهية

فقدان الوزن

قشعريرة

الحمى

التعرق الليلي