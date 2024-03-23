اليوم السابع
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المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

السبت، 23 مارس 2024 03:08 م
المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج محكمة - أرشيفية
سوهاج - عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ا.د" بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين  بدائرة مركز دار السلام.

تعود تفاصيل الواقعة لعام 2023، بدائرة مركز دار السلام، عندما وردت معلومات مفادها قيام المتهم حاصل على دبلوم صنايع- مقيم بقرية مزاتة شرق دائرة المركز، بالاتجار في المواد المخدرة الشابو وجوهر الميثامفيتامين، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 11 كيسا من جوهر الميثامفيتامين وزنت 9 جرامات، وبمواجهته اعترف بحيازة لها بقصد الاتجار، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.

 







سوهاج

جنايات سوهاج

دار السلام

السجن

المخدرات




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