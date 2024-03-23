اليوم السابع
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المباحث تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مركب الدقى

السبت، 23 مارس 2024 05:51 م
المباحث تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مركب الدقى الحريق
كتب عبد الرحمن سيد

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يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان حول حريق اندلع داخل مركب نيلى بكورنيش النيل بمنطقة الدقى لكشف ملابسات الواقعة بالكامل، ومن المقرر انتقال فريق من المعمل الجنائي للعمل على تقدير الخسائر ومعرفة الأسباب المؤدية لاندلاع النيران.


وكان رجال الحماية المدنية، تمكنوا من السيطرة على حريق نشب فى مركب فى الدقى وبدأت القوات فى عمليات التبريد للمركب منعا لاندلاع النيران مرة أخرى.

 

تلقت غرفة عمليات الجيزة ،بلاغاً بنشوب حريق في مركب على كورنيش النيل في الدقى وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ.


وتم الدفع بـسيارتى إطفاء ولانش تابعين للحماية المدنية في الجيزة، مع فرض كردون أمني حول الباخرة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها، تسيير الحركة في شارع النيل السياحي من قبل رجال المرور في الجيزة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.







امن الجيزة

حريق مركب

سيارات الاطفاء

الدقى




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