الكويت تقدم إفادتها لـ"العدل الدولية" حول التزامها بحماية النظام المناخى

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قدمت دولة الكويت إفادتها الخطية إلى محكمة العدل الدولية، في إطار طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من الدول الأعضاء تقديم الرأى الاستشارى، حول التزامات الدول بضمان حماية النظام المناخى والحد من انبعاثات الغازات الدفينة.

قام بتقديم الإفادة سفير دولة الكويت لدى هولندا على الظفيرى، حيث تمت إجراءات التسليم بالمقر الرسمي لمحكمة العدل الدولية، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية الجمعة.

وتأتي الإفادة المقدمة من دولة الكويت بتضافر جهود كل من مؤسسة البترول الكويتية ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور عماد العتيقى ووزير الخارجية عبدالله اليحيا وبمتابعة محافظ دولة الكويت في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) محمد الشطي وإدارة الفتوى والتشريع.

وتسعى دولة الكويت من خلال هذه الإفادة إلى التأكيد على الإيفاء بكافة التزاماتها التي صادقت عليها في كافة المؤتمرات والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية الموقعة؛ لحماية المناخ والخطوات بهذا الخصوص.