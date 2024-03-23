الصين تتخذ إجراءات ضد سفينة فلبينية زعمت دخولها المياه المتاخمة لحدودها

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أعلن خفر السواحل الصينى اليوم السبت أنه اتخذ إجراءات تنظيمية ضد السفن الفلبينية التى دخلت بشكل غير قانونى المياه المتاخمة لريناى جياو فى جزر نانشا الصينية.



وقال المتحدث باسم خفر السواحل، جان يو، إن الفلبين خلفت بوعدها وأرسلت مرة أخرى سفينتين لخفر السواحل وسفينة إمداد إلى المياه المتاخمة لريناى جياو اليوم السبت" - بحسب ما نقلته شبكة تلفزيون الصين الدولية على موقعها الإلكتروني.



وأضاف أن التعدى حدث بعد ثمانية عشر يومًا فقط من إرسال الفلبين سفينة إمداد سابقة إلى منطقة الشعاب المرجانية.



وقال إن السفن كانت تحاول توصيل الإمدادات ومواد البناء إلى سفينة حربية "متوقفة" بشكل غير قانوني.



وأضاف: "اغتنم الجانب الفلبينى الفرصة للانتهاك والاستفزاز والتسبب فى الاضطرابات، وتقويض السلام والاستقرار عمدا فى بحر الصين الجنوبي".



وفقًا لخفر السواحل، تجاهلت سفينة إمداد فلبينية فى مكان الحادث تحذيرات الصين المتكررة وضوابط الطريق واقتحمت طريقها. وتدخل خفر السواحل الصينى واعترض السفن وأبعدها وفقًا للقوانين واللوائح، وتعامل مع الأمور بطريقة معقولة وقانونية ومهنية.



وأضاف أن خفر السواحل الصينى على أهبة الاستعداد فى جميع الأوقات لحماية سيادة البلاد الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية.

وكانت الفلبين قد أعلنت أنها حولت منطقة ريناى المرجانية إلى موقع عسكرى.