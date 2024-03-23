السيطرة على حريق جراج ومخزن أسفل عقار سكنى فى مدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادى

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق فى جراج سيارات وبدورم ومخزن أسفل عقار سكنى فى زهراء مدينة نصر دون وقوع أى إصابات.

وكانت الإدارة العامة للحماية المدنية ، دفعت ب 10 سيارات إطفاء لمحاولة إخماد حريق داخل جراج سيارات أسفل عقار سكنى بميدان الواحة بمنطقة زهراء مدينة نصر .

وكانت غرفة عمليات النجدة، رصدت نيرانا تخرج من الطابق الأرضى لعقار سكنى فى مدينة زهراء مدينة نصر وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى.