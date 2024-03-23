اليوم السابع
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السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن فى الطالبية

السبت، 23 مارس 2024 12:51 م
السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن فى الطالبية حريق- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخزن كرتون في الطالبية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت محاصرته دون إصابات، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى الطالبية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيطه لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 

 







حريق مخزن

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

سيارات الاطفاء

الطالبية




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