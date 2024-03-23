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الرئيس السيسى يستقبل الشيخ محمد بن زايد فى لقاء أخوى

السبت، 23 مارس 2024 05:56 م
الرئيس السيسى يستقبل الشيخ محمد بن زايد فى لقاء أخوى الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ سمو بن زايد
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات حيث يعقدان لقاءً أخوياً لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة والأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة.

الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ سمو بن زايد (1)
الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ سمو بن زايد (1)

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ سمو بن زايد (2)
الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ سمو بن زايد (2)

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ سمو بن زايد (3)
الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ سمو بن زايد (3)

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ سمو بن زايد (4)
الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ سمو بن زايد (4)

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ سمو بن زايد (5)
الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ سمو بن زايد (5)

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ سمو بن زايد (6)
الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ سمو بن زايد (6)

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ سمو بن زايد (7)
الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ سمو بن زايد (7)

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ سمو بن زايد (9)
الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ سمو بن زايد (9)

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ سمو بن زايد (10)
الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ سمو بن زايد (10)

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ سمو بن زايد (11)
الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ سمو بن زايد (11)






السيسي

الرئيس السيسي

محمد بن زايد

الامارات

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