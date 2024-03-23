اليوم السابع
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الداخلية تقدم هدايا للسيدات بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأم

السبت، 23 مارس 2024 12:29 م
الداخلية تقدم هدايا للسيدات بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأم احتفالية عيد الأم
كتب محمود عبد الراضي

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نظمت وزارة الداخلية احتفالية داخل "مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان" بمناسبة عيد الأم،  تضمنت برنامجا ترفيهيا تخلله توزيع هدايا رمزية للنزيلات الحاضنات وأطفالهن. 

وشهدت تلك الاحتفالية مشاركة عدد من ممثلى المجالس القومية المتخصصة وبعض منظمات المجتمع المدنى. 

ولاقت تلك الاحتفالية استحساناً وإشادةً من الحضور كما أعربوا عن بالغ التقدير لوزارة الداخلية لما لمسوه من نقلة نوعية فى تطبيق مبادىء ومعايير حقوق الإنسان الدولية.

يأتي ذلك فى إطار الترجمة الواقعية لحرص الوزارة على تكريس الدور المجتمعى للمنظومة الأمنية بما يوطد أواصر التعاون والتكامل مع المواطنين.

 

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عيد الام

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وزاره الداخليه

اخبار الحوادث




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