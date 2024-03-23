الجزائر تصف الهجوم الإرهابى فى روسيا بالجبان والدنئ

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أدانت الجزائر بشدة الهجوم الإرهابى "الجبان والدنيء" الذى تعرضت له روسيا أمس الجمعة، وأعربت الجزائر، فى بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم السبت، عن تضامنها التام مع روسيا الاتحادية، وتعازيها الخالصة لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين .



وأضافت أن هذا الهجوم الإرهابى يأتى ليذكر سائر المجتمع الدولى باستمرار آفة الإرهاب، ويسلط الضوء فى ذات السياق على المسؤوليات التى تقع على عاتقه بالحفاظ على يقظتها الدائمة وقدرتها الكاملة على التعبئة الجماعية فى مواجهة هذا التهديد الذى لا يزال يشكل مصدراً للأذية والدمار.



كما تؤكد الجزائر، بحسب البيان، من جديد استعدادها الكامل للمساهمة، بكل حزم وثبات، فى هذا الجهد الجماعى للمجتمع الدولى الذى يترجم التزامها بالقضاء الكلى على آفة الإرهاب.