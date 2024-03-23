التحقيق مع عاطل لاستيلائه على 3 ملايين جنيه لتوظيفها فى التجارة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز عاطل علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمحاولة غسيل مبلغ 3 ملايين جنيه عن طريق النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها فى تجارة الحديد المسلح، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها فى تجارة الحديد المسلح، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والوحدات السكنية وشراء السيارات والدراجات النارية.

وكشفت التحريات، أن تلك الممتلكات قدرت بـ 3 ملايين جنيه تقريباً، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.