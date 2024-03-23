الاقتصاد اليوم.. مصرر بالمرتبة 22 من بين 67 دولة فى مؤشر أداء تغير المناخ

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت 23-3-2024 أخبار الاقتصاد اليوم من بينها حققت مصر المركز رقم (22) من بين (67) دولة تضمنها مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) لعام 2024 متقدمة بذلك عن الجزائر.

الإحصاء: مصر بالمرتبة 22 من بين 67 دولة فى مؤشر أداء تغير المناخ لعام 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية والذي يحتفل به في الثالث والعشرين من شهر مارس كل عام منذ إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وبدء تنفيذ اتفاقية الأرصاد الجوية لمساعدة الدول للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن أهم مؤشرات الأرصاد الجوية، حققت مصر المركز رقم (22) من بين (67) دولة تضمنها مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) لعام 2024 متقدمة بذلك عن الجزائر التي حققت المركز رقم (54)، وتركيا التي حققت المركز (56)، والإمارات العربية المتحدة التي حققت المركز (65)، كما حصلت مصر على المركز الثاني بعد المغرب على مستوي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويعزي ذلك إلى أن مصر قد اتخذت إجراءات للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق مثل تشجيع تركيب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

سجل أعلى متوسط شهري لكمية الإشعاع الشمسي الكلى في مصر خلال عام 2022 كان في شهر يونيو، حيث بلغ 30.6 ميجا جول/ م2 وذلك في محطة رصد الغردقة يليه 30.2 ميجا جول/ م2 في محطة رصد الخارجة ثم 29.8 ميجا جول/ م2 وكان ذلك في محطة رصد الفرافرة.





التخطيط: خفض معدلات النمو السكانى لنحو 1.69% خلال خطة عام 2023/2024

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23/2024 في مجال النمو السكاني وتنمية الأسرة المصرية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القضية السكانية تُمثّل أحد أهم التحديّات التنموية التي تُواجهها الدولة، وذلك لـما يُصاحِب الزيادة السكانية الـمُتسارعة من تأثيرات سلبية وضغوط اقتصادية واجتماعية ناتجة عن اتساع الفجوة بين الاحتياجات السُكانية وحجم الـموارد الاقتصادية الـمُستغلة، موضحة أن ذلك يُؤدّى إلى تراجُع نصيب الفرد من العائد من جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادي، لذا تحرِص الدولة على أن يكون الهدف الرئيسي من استراتيجية التعامل مع القضيّة السكانية هو إدارتها من منظور تنموي شامل يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة، بالإضافة إلى ضبط معدلات النمو السكاني، مؤكدة أن اتباع السياسات الكفيلة بضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأسرة الـمصرية من شأنها إتاحة مزيدٍ من خدمات الـمرافق العامة وخدمات البنية الاجتماعية للـمُواطنين، والتخفيف من الأعباء الـمالية على الـمُوازنة العامة للدولة، والناجمة عن تضخّم بنود الإنفاق العام، والنهوض بمستوى جودة الخدمات العامة الـمُقدّمة، وتحسين الـمنظومة البيئية من خلال التخفيف من مشاكل التلوّث والازدحام والضوضاء والعشوائيّات وتدهوّر حال الـمرافق العامة .





جهاز المشروعات: تمويل مشروعات المرأة بما يعادل 30% من اتفاقية تحفيز ريادة الأعمال

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل كافة خدماته لتمكين صاحبات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمختلف المحافظات وتسهيل حصولهن على الخدمات التي يقدمها الجهاز الفنية والتمويلية، موضحا أن الجهاز يتعاون مع المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للوصول إلى أكبر عدد ممكن من السيدات خاصة في المناطق الأكثر احتياجا بالصعيد والمحافظات الحدودية وأضاف أنه يتم التنسيق مع العديد من شركاء التنمية الدوليين لتقديم خدمات متطورة تعمل على رفع مهارات السيدات في مجال ريادة الأعمال ومساعدتهن على تطوير مشروعاتهن القائمة بالفعل أو إقامة مشروعات جديدة.



وأوضح رحمي أن الجهاز يساهم في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال مشاركته في مبادرة "تنمية الاسرة المصرية – باب رزق" وذلك من خلال اتفاقية دعم المرأة لتمويل المشروعات متناهية الصغر الممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية. وأشار رحمي إلى أن الجهاز قام أيضا بالتنسيق مع البنك الدولي على تمويل مشروعات المرأة بما يعادل نحو 30% من إجمالي عدد المشروعات التي تمول من اتفاقية تحفيز ريادة الأعمال لخلق فرص العمل الموقعة بين الجانبين.





التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكترونى لمسابقة شغل وظائف

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم بإتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة شغل وظائف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق التعاقد والتي اقيمت في الفترة من يوم 28 فبراير الماضي حتى 3 مارس 2024 .

ومن المقرر أن يتيح الجهاز الاستعلام عن نتيجة المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ ، على أن يتم فتح باب التظلم غداً ولمدة أسبوعين.