الأنبا بولا يشهد حفل عيد الأم بكاتدرائية مار مرقس بالإسماعيلية

كتب ـ محمد الأحمدى

شهد الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، حفل عيد الأم، وذلك بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية.

وشارك في الاحتفال الأب يوسف رمزى، والأب جوفاني قاصد، راعيا الكاتدرائية، والأب بشاي إسحق، الراعي بكنيسة السيدة العذراء مريم، بالقنطرة غرب، بالإضافة إلى مختلف الأنشطة الرعوية بالكاتدرائية.

وتضمن اليوم الفقرات، والمشاركات من الأمهات عن عظمة الله معهم في تربيتهن لأولادهن. واختتم اللقاء بتوزيع الهدايا التذكارية، بالإضافة إلى المسابقات للأمهات والآباء من الرعية.