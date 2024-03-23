اليوم السابع
Ads
السبت، 23 مارس 2024 02:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الأنبا بولا يشهد حفل عيد الأم بكاتدرائية مار مرقس بالإسماعيلية

السبت، 23 مارس 2024 01:43 م
الأنبا بولا يشهد حفل عيد الأم بكاتدرائية مار مرقس بالإسماعيلية حفل عيد الأم بكاتدرائية مار مرقس بالإسماعيلية
كتب ـ محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، حفل عيد الأم، وذلك بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية.

وشارك في الاحتفال الأب يوسف رمزى، والأب جوفاني قاصد، راعيا الكاتدرائية، والأب بشاي إسحق، الراعي بكنيسة السيدة العذراء مريم، بالقنطرة غرب، بالإضافة إلى مختلف الأنشطة الرعوية بالكاتدرائية.

وتضمن اليوم الفقرات، والمشاركات من الأمهات عن عظمة الله معهم في تربيتهن لأولادهن. واختتم اللقاء بتوزيع الهدايا التذكارية، بالإضافة إلى المسابقات للأمهات والآباء من الرعية.







الانبا بولا

عيد الام

مطران ايبارشيه الاسماعيليه

احتفال عيد الام بإيبارشية الاسماعيليه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة