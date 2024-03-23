اعرف أبرز المعلومات حول مشروع سكن بديل العشوائيات بالعبور الجديدة

القليوبية إبراهيم سالم

واصل المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة بمحافظة القليوبية، جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المدينة، بحضور نواب رئيس الجهاز، ومديري الإدارات المعنية، ومن بين تلك المشروعات مشروع سكن بديل العشوائيات بالحي الرابع عشر، ويرصد "اليوم السابع"، أبرز المعلومات حول المشروع، والتي جاءت على النحو التالي:

- مشروع سكن بديل العشوائيات بالحي الـ14 بمدينة العبور الجديدة.

- يضم المشروع 96 عمارة بإجمالي 3360 وحدة.

- كما يضم المشروع 96 وحدة إدارية.

- ويشمل 96 محل تجاري.

- كما يضم مدرسة تعليم أساسي ومول تجارى ومركز طبى وحضانة.

- رئيس الجهاز أكد على سرعة طرح الاستفادة من المحلات التجارية لتحقيق التنمية المنشودة في المنطقة.

- أيضا تم التأكيد على ضرورة سرعة إنهاء جميع الأعمال المتبقية في العمارات من تشطيبات وأعمال تنسيق الموقع العام.

- يتم العمل الآن على زراعة وإنارة الموقع العام لاكتمال المشروع وتحقيق الاستفادة القصوى منه.