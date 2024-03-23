ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار فى قاعة للحفلات قرب موسكو إلى 62 شخصا

وكالات

ارتفع عدد قتلى إطلاق النار فى قاعة للحفلات الموسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو إلى 62 شخصا.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابى عبر تليجرام مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو، وقال التنظيم فى بيان نشره على تلجرام إن مقاتليه "هاجموا تجمعا كبيرا فى ضواحى العاصمة الروسية موسكو"، حسبما ذكرت سكاى نيوز.

وأضاف البيان أن المقاتلين "انسحبوا إلى قواعدهم بسلام".

ولقى ما لا يقل عن 40 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرين عندما فتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقى فى قاعة (كروكس سيتي) بالقرب من موسكو يوم الجمعة، فى واحدة من أسوأ الهجمات التى تشهدها روسيا منذ سنوات.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن انفجارا ثانيا وقع داخل المبنى، كما أشارت تقارير إلى أن بعض المسلحين تحصنوا داخل المكان.

وبدأ إطلاق النار على ما يبدو خلال حفل موسيقى لفرقة (بيكنيك).

وأفادت وكالات أنباء روسية بأن 70 من أطقم الإسعاف توجهوا إلى مكان الحادث.

وشددت روسيا إجراءاتها الأمنية فى المطارات والمحطات وفى أنحاء العاصمة، وهى منطقة شاسعة يقطنها أكثر من 21 مليون نسمة.