"احم نفسك من العدو والصاحب".. ماتسمعش للصباح واعرف أهمية الصداقة نفسيًا

كتبت مروة محمود الياس

مسلسل الحشاشين الذي يعرض على شاشات المتحدة بطولة النجم كريم عبد العزيز، والذي يستعرض قصة طائفة من أخطر طوائف في التاريخ التى قادها حسن الصباح للوصول لأهدافه بالسيطرة على أتباعه بأساليب وحيل كثيرة.

في مشهد بديع قاده الفنان كريم عبد العزيز مجسدًا شخصية "حسن الصباح"، محدثًا فيه طفله الصغير "هادي" عن الصداقة والعداوة، ناصحًا إياه أن يحمي نفسه منهما قائلاً: "احم نفسك من العدو ومن الصديق"، ومنها نستعرض أهمية الصديق في حياة الإنسان - على عكس فكر الصباح - وتأثيره المباشر على صحته النفسية فالصديق يلعب دورًا جيدًا ومهمًا في حياه كل فرد منا، فكلنا نحتاج للصديق ولتلك العلاقة الهامة في حياتنا.

العلاقات الاجتماعية والصداقة بشكل خاص هامة جدًا لحياتنا ولصحتنا النفسية، لأنها تعزز الكثير من الصفات النفسية الجيده وتهدئ من اضطرابات كثيرة نفسية قد تصيبنا، فالمحيط الإجتماعي هو الأهم لشعور الإنسان بثقته في نفسه وقبوله،ومن فوائد الصداقة ومردودها على الصحة النفسية:

زيادة الشعور بالانتماء، فالانتماء لمجموعه من الأشخاص يشعر الانسان بالطمأنينة والهدوء والقبول

يقي من الاكتئاب والعوامل الاكتئابيه التي قد تصيب الإنسان نتيجة عزلته

تقلل فرص الإصابة باليأس وتعزز من الصحة العاطفية

تزيد حدة احترام الذات والشعور بالنفس وتقديرها

تقليل اضطرابات القلق والتوتر ومشكلاتهما

تعزيز الصحة النفسية من خلال الشعور بالسعادة والهدوء النفسي وقلة التوترات

تزيد فرص التطور الإبداعي والادراكي لدى الإنسان

تعزز من مخزون الإدراك والمعرفة لدى الانسان

زيادة فرص التغلب على صعوبات الحياة والمشكلات النفسية اكثر من أقرانهم الذين يميلون إلى العزلة

تقليل حدة الإصابة بالأمراض النفسية واضطرابات الرهاب والتوتر