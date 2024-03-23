اليوم السابع
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إزالة 845 حالة إشغال طريق مخالف بمراكز البحيرة

السبت، 23 مارس 2024 01:17 م
إزالة 845 حالة إشغال طريق مخالف بمراكز البحيرة الدكتور نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطرق، وذلك لتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشددت نائب محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة المستمرة لتلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة  حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق .

وأسفرت تلك الحملات عن رفع 845 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك بمختلف مراكز المحافظة.

وتحرر عن المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ شئونها.







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