أسباب مرضية لحكة فروة الرأس.. اعرفها

كتبت مروة محمود الياس

ليست كل حكة في الرأس يعتبرها البعض بسبب الإصابة بالقمل، فهذا الاعتقاد خاطئ، فهناك الكثير من الأسباب المرضية الأخري التي تسبب حكة وهرش مزمن في الرأس وفي فروته

وفقا لتقرير نشر في موقع American academy dermatology فإن الهرش الشديد في الرأس يمكن أن تسببه الكثير من المشكلات الصحية والأمراض الجلدية ولعلل من أبرز الأسباب:

الإصابة بقمل الرأس وهي عبارة عن حشرات صغيرة تسبب الحكة الشديدة في فروة الراس



الإصابة بسعفة الرأس وهي نوع من العدوى التي تسببها بعض الفطريات، مما يسبب حالة من التهيج والحكة الشديدة في فروة الرأس كما أنها قد تسبب إحمرارا شديدا على شكل طفح جلدي في الرأس تسبب الحكة الشديدة والهرش الشديد ايضا

مرض الصدفية الذي قد يصيب البعض في فروة رأسه مما يسبب حالة من الهرش الشديد أيضا في بعض الحالات وقد يخلف قشورا بيضاء أيضا

قد يعاني البعض من مشكلة في أعصاب فروة الرأس مما يؤدي إلى الحكة الشديدة نتيجه مشكلة عصبية لديهم مثل أمراض تسمى الاعتلال العصبي، أو أمراض الخلل في عمل أعصاب معينة في الرأس أو من يعاني من مرض السكر ولديه مشكلة في الأعصاب ، فضلا عن بعض المشكلات الصحية التي قد تسبب ندبات في الرأس مما يجعلها تتلف الأعصاب، كلها أسباب قد تسبب الحكة الشديدة والهرش الشديد في فروة الرأس

وهنا يؤكد التقرير على ضرورة الإهتمام بعلاج ومتابعه مشكلة تهيج فروة الرأس، ومعرفة ما إذا كان سببها مرضيا أم بسبب الإصابة بقمل الرأس أم لا، فضلا عن أهمية التخلص من المسبب من خلال العلاج اللصيق لأي مشكلة جلدية تصيب هذه المنطقة حتى لا تتهيج بشرة فروة الرأس وتؤثر بالتالي على الصحة الجلدية فضلا عن سلامة الشعر وقوته



