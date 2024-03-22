اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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8 شهداء بينهم نساء وأطفال فى قصف للاحتلال الإسرائيلى شمال شرق رفح

الجمعة، 22 مارس 2024 08:42 ص
8 شهداء بينهم نساء وأطفال فى قصف للاحتلال الإسرائيلى شمال شرق رفح دمار غزة
غزة (أ ش أ)

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استشهد وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، فجر اليوم الجمعة، فى قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلى، شمال شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني، إن طائرات الاحتلال قصفت منزلاً على رؤوس ساكنيه في بلدة النصر شمال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما ادى إلى استشهاد ثمانية أشخاص وإصابة آخرين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن بين الشهداء 3 أطفال و3 نساء، وأن هناك مصابين أحدهم حالته حرجة.

وفي السياق ذاته، قصفت طائرات الاحتلال منزلا في شارع الطرزي بدير البلح.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وتنشر عشرات الدبابات والآليات في محيطه، كما نفذت طائراتها قصفا عنيفا للمباني السكنية في تلك المنطقة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى نحو 32 ألف شهيد، و74188 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الانقاض.

ودفع العدوان على قطاع غزة، والذي دخل يومه 168، أكثر من 85% من مواطني غزة إلى النزوح الداخلي وسط حصار خانق ومنع معظم المواد الغذائية والمياه النظيفة والأدوية، في حين تضررت أو دمرت 60% من البنية التحتية للقطاع، وفقا لتقرير الأمم المتحدة.







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