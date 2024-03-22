7 معلومات حول تطوير مصانع كيما بخبرات إيطالية وهندية وزيادة رأس المال

كتب عبد الحليم سالم

حققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، آحدى شركات قطاع الأعمال العام ، أرباحاً بلغت 513.62 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 604.44 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة بحسب بياناتها المالية خلال الستة أشهر إلى 3.2 مليار جنيه، مقابل 2.81 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.. تعرف علي تفاصيل عملية التطوير والمستجدات في 7 معلومات.

1- التعاون من شركة ICON الهندية بمصنع أسوان لتجهيز عمل الدراسات الفنية؛ لإعادة تأهيل خط نترات الأمونيوم المسامية والمخازن الخاصة بالمنتجات النهائية.

2- عملية التأهيل ستتم بالتزامن مع بدء تنفيذ مشروع إنشاء وحدات إنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم الجديد بخبرات إيطالية.

3- تم زيادة رأس المال المرخص به من 8 مليار جنيه إلى 12 مليار جنيه.

4- تم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5.932 مليار جنيه إلى 9.932 مليار جنيه بزيادة قدرها 4 مليارات جنيه موزعة على 800 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيه للسهم.

5- تستهدف كيما تحقيق فائض بقيمة 821.131 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 816.24 مليون جنيه أرباح متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

6- تستهدف كيما تحقيق إجمالي إيرادات بنحو 7.036 مليار جنيه بنهاية العام المالي المقبل.

7- تعتزم الشركة استثمار نحو 391.95 مليون جنيه على إحلال وتجديد المصانع.