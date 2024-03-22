5 خطوات يجب اتباعها عند ظهور " أحمال " على شاشة عداد الكهرباء مسبق الدفع

كتبت رحمة رمضان

تشهد الشبكة القومية للكهرباء تزايد مستمر في عدد مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع والذى يضم العديد من المميزات التى تساهم فى خفض معدلات الاستهلاك و بالتالى خفض قيمة الفاتورة و ذلك من خلال تحذير المشترك عند زيادة الاحمال عن طريق ظهور كلمة "أحمال" على شاشة العداد ، وفيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها عند ظهور كلمة "أحمال":

1- يجب على المشترك تخفيض أحماله لضمان استمرار التيار خاصة عند زيادة الاحتمال وتعدي الحمل لأقصي قدرة للعداد

2- يتحمل العداد الأحادي مسبق الدفع 80 أمبير تركيب عدد 4 تكيفات بقدرة 1.5 حصان " دون مشاكل " و فى حالة ظهور كلمة أحمال يجب فصل بعض الأجهزة.

3- في حالة زيادة الأحمال عن قدرة العداد يتم فصل التيار الكهربي لمدة خمس دقائق( للتنبيه ) ثم يعود للتيار ويُلزم العميل تخفيض أحماله لإستمرار التيار .

4- يتم فصل وعودة التيار لعدد 3 مرات ثم يفصل ولا يتم عودة التيار إلا من خلال شركة الكهرباء.

5- و يعد ظهور كلمة أحمال على عداد الكهرباء مسبوق الدفع من أهم مميزاته التى تساعد المشترك على تخفيف احماله و بالتالى المساهمة فى خفض قيمة فاتورة الاستهلاك.



