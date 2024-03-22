اليوم السابع
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5 خطوات يجب اتباعها عند ظهور " أحمال " على شاشة عداد الكهرباء مسبق الدفع

الجمعة، 22 مارس 2024 09:00 ص
5 خطوات يجب اتباعها عند ظهور " أحمال " على شاشة عداد الكهرباء مسبق الدفع عداد كهرباء مسبوق الدفع
كتبت رحمة رمضان

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تشهد الشبكة القومية للكهرباء تزايد مستمر في عدد مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع  والذى يضم العديد من المميزات التى تساهم فى خفض معدلات الاستهلاك و بالتالى خفض قيمة الفاتورة و ذلك من خلال تحذير المشترك عند زيادة الاحمال عن طريق ظهور كلمة "أحمال" على شاشة العداد ، وفيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها عند ظهور كلمة "أحمال":

1- يجب على المشترك تخفيض أحماله لضمان استمرار التيار  خاصة عند  زيادة الاحتمال وتعدي الحمل لأقصي قدرة للعداد

2- يتحمل العداد الأحادي مسبق الدفع  80 أمبير  تركيب عدد 4 تكيفات بقدرة 1.5 حصان  " دون مشاكل " و فى حالة ظهور كلمة أحمال يجب فصل بعض الأجهزة.

3- في حالة زيادة الأحمال عن قدرة العداد  يتم فصل التيار الكهربي لمدة خمس دقائق( للتنبيه ) ثم يعود للتيار ويُلزم العميل تخفيض أحماله لإستمرار التيار .

4-  يتم فصل وعودة التيار لعدد 3 مرات ثم يفصل ولا يتم عودة التيار  إلا من خلال شركة الكهرباء.

5- و يعد ظهور كلمة أحمال على عداد الكهرباء مسبوق الدفع من أهم مميزاته التى تساعد المشترك على تخفيف احماله و بالتالى المساهمة فى خفض قيمة فاتورة الاستهلاك.


 







الكهرباء

الطاقة المتجددة

العداد مسبوق الدفع

مميزات العداد مسبوق الدفع




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