5 أعراض مختلفة لأنواع آلام البطن .. اعرفها

كتبت مروة محمود الياس

لا تتشابه آلام البطن في كل الحالات كما يعتقد البعض، فهناك آلام تنتج عن أسباب وعوامل مختلفة، على الرغم من تشابه الأعراض، ووفقا لتقرير نشر في موقع هيلف المعني بالصحة العامة، فإن أنواع آلام البطن مختلفة ومتعددة ويختلف حتى معها التعامل من قبل الطبيب المعالج.

وفقا للتقرير فهناك الكثير من أنواع آلام البطن منها الألم الموضعي وهو الأشهر والذي يكون في الغالب في منطقة واحدة منها وبسبب عضو متضرر واحد

هناك الوجع أو الألم بشكل عام فهو ألم يشعر به الإنسان في منتصف البطن

بعض الآلام تكون موضعية حادة وهي في الغالب ناتجة عن التهابات حادة تصيب بعض أجهزه الجسم أو بعض مشكلات الأمعاء ولكنها جميعا تنتج عن الالتهابات الشديدة مما يحدث تهيجا شديدا والما لا يحتمل

آلام الأمعاء أو الأحشاء، هذا الألم المميز فله بعض الأعراض التي تختلف عن بعض الأمراض البطن الأخرى، منها الشعور بالانتفاخ الشديد وحالة من الرغبه في القيء والغثيان فضلا عن تقلصات شديدة في عضلات البطن

آلام البطن الناتجة عن المغص وتلك الآلام تأتي وتذهب، تصيبك تارة وتتركك تارة أخرى

ألم التشنجات وهو الناتج عن الإصابة بالانتفاخات الشديدة والغازات الكثيرة

كل نوع من هذه الآلام يفرقهم ويحدد سببه الطبيب المختص لذا ينصح التقرير بعدم إهمال أي نوع من الألم إذا ما اصابك في بطنك، أو امعائك للكشف عن السبب ومحاولة العلاج