اليوم السابع
Ads
السبت، 23 مارس 2024 12:13 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

100 ألف يؤدون صلاتى العشاء والتراويح فى رحاب الأقصى رغم قيود الاحتلال

الجمعة، 22 مارس 2024 10:10 م
100 ألف يؤدون صلاتى العشاء والتراويح فى رحاب الأقصى رغم قيود الاحتلال المسجد الأقصى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أدى أكثر من 100 ألف مُصل صلاتي العشاء والتراويح، اليوم /الجمعة/، في رحاب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، رغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي.


وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس- في بيان صحفي- أن أكثر من 100 ألف فلسطيني أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، في الجمعة الثانية من رمضان.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها في البلدة القديمة بالقدس وعند أبواب "الأقصى"، في مُحاولة لعرقلة وصول الأهالي المتوجهين لأداء صلاتي العشاء والتراويح في رحاب "الأقصى".


وفرضت شرطة الاحتلال غرامات على سيارات المواطنين، بالتزامن مع توافدهم إلى الأقصى.


وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال منعت للجمعة الثانية، طواقمها من دخول ساحات المسجد الأقصى؛ لتقديم خدمات الإسعاف للمواطنين، ومن إقامة عيادتها الميدانية، معتبرة ذلك انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني الذي يدعو لاحترام شارة الصليب والهلال الأحمر.







المسجد الأقصى

التراويح

العشاء

صلاة العشاء

فلسطين

غزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة