اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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واشنطن تؤكد أهمية دور السلطة الفلسطينية لإدارة شئون الضفة الغربية وغزة

الجمعة، 22 مارس 2024 10:43 ص
واشنطن تؤكد أهمية دور السلطة الفلسطينية لإدارة شئون الضفة الغربية وغزة قصف غزة
واشنطن (أ ش أ)

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أكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ناثان تيك، أن واشنطن على تواصل دائم مع المسؤولين الفلسطينيين، مشددا على أهمية دور السلطة الفلسطينية وإعادة إحيائها وإصلاحها لإدارة شئون الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف تيك، في مقابلة مع قناة (الحرة) الأمريكية، أن بلينكن ووزراء خارجية دول عربية بحثوا ضرورة عدم إخراج الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وتأسيس دولة فلسطينية على المدى الطويل، وإيجاد أفق سياسي للشعب الفلسطيني، وإمكانية الوصول لحل الدولتين.

وأشار إلى أنه يوجد الكثير من السيناريوهات التي تم بحثها لما بعد الحرب في غزة، مشيرا إلى أنه رغم صعوبة المرحلة الحالية هناك أمل لسيناريو أفضل للشرق الأوسط ككل وللشعب الإسرائيلي والشعب الفلسطيني والشعوب العربية ليعيشوا جنبا إلى جنب.







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