نقيب الزراعين: التوسع فى زراعة القطن يقلل حجم استيراد الزيوت النباتية والطعام

كتبت ـ آية دعبس

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن تحديد سعر ضمان للقطن قبل الزراعة بوقت كاف سيتيح للمزارعين دراسة السعر، وأخذ قرار الزراعة، مشيرا إلى أن العام الماضى بورصة القطن وصل بها سعر القنطار إلى 13 ألفا و11 ألف جنيه بالنسبة لقصير التيلة، والطويل كان أعلى من ذلك، مؤكدا أن الأسعار الاسترشادية ستشجع الفلاحين فى التوسع فى مساحات القطن خاصة أن الأسعار أصبحت مجزية، خاصة أن أسعار العام الماضى كانت 6 آلاف فقط، وتخطاها ووصل إلى 12 ألف جنيه فى بعض المحافظات، مضيفا: أن إعلان مجلس الوزراء الأسعار فى هذا الموعد قبل موسم الزراعة سيجعل قبلى وبحرى يزيدون فى زراعته، لوجود عائد اقتصادى.

وأضاف خليفة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": أن وزارة الزراعة وفرت تقاوى لإكثار القطن هذا العام بكميات تكفى ضعف المساحات المزروعة العام الماضى والتى وصلت إلى 160 ألف فدان، لافتا إلى أن القطن من المحاصيل الهامة التى لا بد من التوسع في زراعتها، لأنه محصول تصنيعى، ينتج منه ألياف، وزيوت طعام، وعلف للحيوانات، وبالتالى فهو يدعم تقليل حجم استيراد الزيوت النباتية والطعام، وينمى الثروة الحيوانية، بخلاف الصناعات التى يدخل فيها.

وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الزراعة بشأن تحديد تحديد مناطق زراعة أصناف للموسم الصيفى 2024 والذى بدأت زراعته من فى الوجه القبلى من منتصف مارس حتى منتصف ابريل، وفى الوجه البحرى تبدأ فى منتصف ابريل وتنتهى فى 10 مايو، ويشترط لزراعته تربة خاصة وجو صالح حيث يتطلب كل نوع من أنواع القطن ظروفًا خاصة مثل الجو والتربة كثيرًا ما لا تصلح للأنواع الأخرى.