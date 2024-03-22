نفوق 3 آلاف فرخة.. السيطرة على حريق مزرعة دواجن بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق مزرعة دواجن بناحية عزبة شرارة الكبيرة بمركز فاقوس، فيما أسفر الحريق عن نفوق 3 آلاف فرخة دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وأخطرت النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمزرعة دواجن بناحية عزبة شرارة بمركز فاقوس.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما أسفر الحريق عن نفوق 3 آلاف فرخ دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول أسباب نشوب الحريق وحجم الخسائر.