نائب وزير خارجية الهند: استثماراتنا فى موريتانيا تقترب من المليار دولار

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قال نائب وزير الخارجية الهندي، دامو رافى، إن استثماراتنا في موريتانيا تقترب من المليار دولار.

وأوضح دامو رافي -في تصريحات صحفية، الخميس- عقب مباحثات أجراها مع الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، في نواكشوط، أنه جاء إلى موريتانيا رفقة مسؤولين حكوميين وخبراء ورجال أعمال لاستكشاف الفرص، مؤكدا أنه بحث مع الشيخ الغزواني العلاقات السياسية والاقتصادية العميقة بين موريتانيا والهند، ولاسيما الاستثمارات الهندية في مجال الاستكشاف والتعدين ومصافي النفط، والذي يقترب من مليار دولار.

وقال إن هناك فرصا كثيرة للاستثمارات الهندية في موريتانيا، في مجالات التعدين والزراعة والصحة والطاقة، معربا عن تطلعه إلى رؤية التعاون مع الحكومة الموريتانية يترجم إلى استثمار وتعاون وشراكة اقتصادية أعمق.