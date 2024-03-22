ممشى بنى سويف يستقبل 130 من السياح الإنجليز والألمان على متن باخرتين

بنى سويف هانى فتحى

استقبلت محافظة بني سويف، الباخرتين السياحيتين" ( فنادق عائمة) خلال رحلتيهما بين أسوان والقاهرة، وعلى متنهما فوجان قوامهما 130من السياح الإنجليز والألمان، وكان في استقبال الفوجين: رانيا عزت مدير عام السياحة ، هبة السيد وكيل الإدارة، الأستاذ محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم"أعدت الإدارة العامة للسياحة برنامجاً سياحياً، تضمن استقبال الفوجين بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل، للاستمتاع بمنظر ورعة النيل، علاوة على توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

من جانبها قالت رانيا عزت مدير السياحة، أن أعضاء الفوجين أعربوا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف، معربين عن تقديرهم لمحافظ بني سويف والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة و أسوان.