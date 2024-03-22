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مكعبات "لكل وش حكاية".. مشروع تخرج لطلاب إعلام للتوعية بصعوبات التعلم عند الأطفال

الجمعة، 22 مارس 2024 11:28 ص
مكعبات "لكل وش حكاية".. مشروع تخرج لطلاب إعلام للتوعية بصعوبات التعلم عند الأطفال مشروع تخرج لطلاب إعلام
كتب ـ محمد صبحى

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قدم عدد من طلاب وطالبات الفرقة الرابعة بكلية الإعلام بإحدى الجامعات الخاصة  حملة توعية وتثقيف للأهالي باضطرابات صعوبات التعلم عند الأطفال وتطوراتها، ضمن مشروع التخرج.

وأكد الطلاب، أن الحملة تناقش أهمية ملاحظة الآباء والأمهات لأطفالهم في السنين الأولى من عمرهم، ومعرفة كيف يمكن القيام بتنشئة نفسية سليمة للحصول على حياة صحية للطفل، وذلك لتجنب تعرضهم لأي من الصعوبات النمائية (صعوبات نفسية) وهي: عدم القدرة على تكوين المفاهيم السليمة - عدم قدرة الطفل على التعبير عن احتياجاته الأساسية - التوحد - فرط الحركة وتشتت الانتباه وقبل ان تتطور لتصبح صعوبات أكاديمية (صعوبات تعلم) وهي : تعسر في الكتابة - تعسر في القراءة - تعسر في الحساب - صعوبة الهجاء.

ويأتى مشروع التخرج تحت إشراف رئيس مجلس الدكتور ماجي الحلواني، و الدكتورة آمال الغزاوي، والدكتورة حنان غالي، والدكتورة ياسمين كاسب.

كما قاموا بإجراء مقابلات شخصية مع دكاترة مختصين في مجال الصحة النفسية للطفل وأخصائيى تعديل سلوك والطلاب المشاركين في هذا المشروع هم: سارة وائل، صبا مصطفى ، محمد وليد، مصطفى رجب، منة الله مجدي، محمد عبدالهادي، ميراي أسامة، شروق سامي، شهد العربي، إسراء محمد، أحمد عبدالله.

 







مشروع تخرج

اخبار مصر وزارة التعليم العالى

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