معرض خيرى لطلاب المدن الجامعية بجامعة القاهرة 24-27 مارس

محمد صبحى

تنظم جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المعرض الخيري السنوي لطلاب المدن الجامعية، بالتعاون مع مؤسسة " عبير مصر" وذلك خلال الفترة من 24-27 مارس الجاري، في العاشرة صباحًا بصالة المشاهدة بالمدينة الجامعية للطلبة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المعرض الخيري لطلاب المدن الجامعية يضم ملابس جاهزة، وأحذية، وحقائب، وأدوات منزلية، وأدوات مكتبية، وإكسسوارات بأسعار رمزية، ويتم تنظيمه وفق قواعد تضمن تطبيق التكافل الاجتماعي، ومساعدة مستحقي الدعم، التزاما من جامعة القاهرة بالمشاركة المجتمعية والوفاء باحتياجات ومتطلبات أبنائها الطلاب وتحفيزهم لمزيد من الجد والاجتهاد، مؤكدًا حرص الجامعة دعم الطلاب غير القادرين وإتاحة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لهم بأشكالها المختلفة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تعمل على توحيد الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني للوقوف على تنفيذ المبادرات الاجتماعية ووضع الخطط المناسبة، وذلك من خلال دور الجامعة كأحد الأعضاء المؤسسين بميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبناء شراكات قوية لدعم وتنفيذ المبادرات والفاعليات التي تساهم في تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية والاقتصادية والتوعية المتكاملة للفئات الأكثر استحقاقا، مشيرًا إلي قيام الجامعة بالتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني لإقامة عدة معارض للطلاب طوال العام الدراسي لدعم التكافل الاجتماعي ومساعدة الطلاب غير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عنهم وعن أولياء أمورهم.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن المعارض الخيرية التي تنظمها الجامعة لطلابها تأتي في إطار التزامها بالمشاركة المجتمعية والوفاء باحتياجات ومتطلبات أبنائها الطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على تنفيذ توجيهات الدكتور محمد الخشت بإقامة العديد من المعارض الخيرية للطلاب بصفة دورية، وإتاحة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لهم لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.