مصرع 3 مهاجرين قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لإسبانيا

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أعلنت السلطات الإسبانية اليوم الجمعة مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل بعدما واجه قارب يحمل مجموعة من المهاجرين بعض الصعوبات قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد؛ مما تسبب في غرقه جزئيا.



وأفادت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية - في بيان نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - بأنه تم العثور على ناجين اثنين وثلاث جثث على متن قارب غارق جزئيا قبالة الساحل بالقرب من بلدة موتريل.



من جانبهما، قال الناجيان إن القارب كان يحمل 12 شخصا عندما أبحر من قارة أفريقيا قبل ستة أيام، مما دفع السلطات إلى الاشتباه في أن سبعة آخرين ربما سقطوا في البحر.



وأفادت وزارة الداخلية بأن 14405 مهاجرين وصلوا إلى إسبانيا بالقوارب خلال الفترة من 1 يناير إلى 15 مارس، مقارنة بـ 3528 في نفس الفترة من العام الماضي .. وقد وصلت الغالبية العظمى منهم عبر جزيرة الكناري.