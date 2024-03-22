مصرع سيدتين اصطدمت بهما سيارة على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، أمام قرية عزبة حماد قبل نفق سندنهور دائرة مركز بنها، في اتجاه القاهرة، حادث اصطدام سيارة ملاكي بسيدتين كانتا تقفان علي حامل الطريق، ما أسفر عنه مصرعهما علي الفور، وتسبب ذلك في تعطل الحركة المرورية علي الطريق، إلا أنه تدخل رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية وتم تسيير الحركة المرورية علي الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد توقف حركة المرور علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام قرية عزبة حماد بعد اصطدام سيارة ملاكي بسيدتين كانتا تقفان علي جانب الطريق قبل نفق سندنهور دائرة مركز بنها.

على الفور انتقل العميد محمد النوتي وكيل الإدارة العامة لمرور القليوبية، ورجال المرور لمكان الحادث، وكذلك الدفع بسيارتي إسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع سيدتين كانتا تقفان علي جانب طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام قرية عزبة حماد قبل نفق سندنهور دائرة مركز شرطة بنها، اتجاه القاهرة، حيث اصطدمت بهما سيارة ملاكي كانت تسير علي الطريق.

جرى نقل الجثتين إلى مستشفى بنها العام، والتحفظ عليهن تحت تصرف النيابة العامة، وتم إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثتين لبيان سبب الوفاة.