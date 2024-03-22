مسلسل لحظة غضب.. علامات النضج العاطفي لاختيار شريك الحياة الجيد

كتبت فاطمة ياسر

مسلسل لحظة غضب من مسلسلات رمضان 2024، المذاع على شبكة شركة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية وينافس فى ماراثون دراما رمضان 2024، والذى ظهر فيه الفنان محمد فراج في الحلقات الأولي مع النجمة صبا مبارك في دور الزوج، والذى صدرت منه عدة تصرفات غريبة تسببت في غضب الزوجة مما دفعها إلى قتله.



وحول ذلك يوضح اليوم السابع أبرز علامات النضج العاطفي الذي يساعد في إختيار شريك الحياة الجيد، وذلك وفقا لموقع healthshots.

ماذا يعني النضج العاطفي؟

إن الشخص الناضج عاطفيًا هو شخص قادر على إدارة عواطفه، ويعرف كيفية الاستجابة بدلاً من التفاعل العاطفي . إنهم تجسيد للوعي الذاتي والمرونة والتعاطف.

ما علامات الشخص الناضج عاطفيا؟

هل تتساءل عما إذا كنت ناضجًا عاطفيًا أم لا، إليك بعض علامات الشخص الناضج عاطفيًا التي يجب عليك البحث عنها:

1. لا تأخذ الأمور على محمل شخصي

قد يفترض الشخص الناضج عاطفيًا أن الآخرين يجب أن يتفاعلوا أو يشعروا تجاه الأشياء بطريقة معينة، لكن هذا ليس صحيحًا بالنسبة للأشخاص الناضجين عاطفيًا. عندما تكون ناضجًا عاطفيًا، ستعرف أن الأشخاص الآخرين قد يكون لديهم مشاعر مختلفة وقد لا يقصدون كل ما يقولونه. يمكن للناس أن يكون لديهم آراء مختلفة ولكن هذا لا يعني أن ما يقولونه هو ما أنت عليه.

2. تدير الصراعات بحزم

إنهم يعلمون أنه ليس كل قضية تستحق المعالجة! إنهم يقررون أي الصراعات تستحق وقتهم وطاقتهم، ويعطون الأولوية لها. ومع ذلك، فإنهم لا يهاجمون عندما يتناولون ما يعتقدون أنه يستحق ذلك. يتعاملون مع الموقف بهدوء ويجدون الحلول التي تفيد الجميع في الموقف.

3. أنت تعرف كيفية نقل الحدود

الأشخاص الناضجون عاطفياً قادرون على توصيل حدودهم وحدودهم بوضوح مع الآخرين. هذا هو حجر الزاوية في النضج العاطفي. لقد سمحوا لهم بمعرفة ما هو غير مقبول وكيف يتوقعون أن يعاملوا.

4. أنت تعمل على أشياء تضيف قيمة لحياتك

يسعى الأشخاص الناضجون عاطفيًا باستمرار إلى أن يكونوا أفضل في الحياة، ولهذا السبب يبحثون عن طرق لإضافة قيمة إلى حياتك. يقرأون ويتعلمون أشياء جديدة تساعدهم على تبني عادات صحية وتحقيق أقصى قدر من النتائج الإيجابية.

5. أنت فضولي بشأن الأشياء

هل ترغب دائمًا في تعلم أشياء جديدة أو لديك الرغبة في معرفة الأشياء دون السماح للحكم بالسيطرة؟ حسنًا، يحاول الكثير من الأشخاص الناضجين عاطفيًا التركيز على أشياء أخرى ومعرفة ما يدور حولهم، بدلاً من جعل كل محادثة حولهم وأن يكونوا مركز الاهتمام.

6. أنت قادر على ملاحظة الناس وفهمهم بسهولة

يسمح الأشخاص الناضجون عاطفيًا لأنفسهم بتقييم الأشخاص وفهمهم بشكل فعال. يلاحظون الفروق الدقيقة في التفاعلات ويميزون المشاعر والدوافع الأساسية. تعزز هذه القدرة اتصالات أعمق وتمكنهم من التنقل في المواقف الاجتماعية بحكمة وبصيرة، مما يعزز الثقة والتفاهم في علاقاتهم.

كيفية تحسين النضج العاطفي؟

إن النضج العاطفي يعتمد على التأمل الذاتي والتفاني، وإليك بعض الطرق التي يمكن أن تساعد في أن تكون أكثر وعيًا بذاتك:

1. افهم كيف تتفاعل مع الأشياء! خذ وقتًا للتفكير في مشاعرك وأفكارك وسلوكياتك.

2. يمكنك تجربة بعض اليقظة الذهنية أو العلاجات للتسلل إلى ما يدور في عقلك وفهم مشاعرك.

3. القراءة طريقة رائعة لتعلم كيف تصبح أكثر نضجًا عاطفيًا.

4. إن وضع الحدود وموازنة عواطفك بالطريقة الصحيحة أمر مهم إذا كنت تريد التعامل مع شخص ناضج عاطفياً.

5. اطلب المساعدة المهنية إذا كنت تعتقد أن عدم النضج العاطفي يعيق حياتك وطريقة تعاملك مع الأشياء.